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Ontdek

Vergunningsaanvraag voor erker aan Pastoor van der Voortlaan in Heeze

Vandaag om 10:34

In Heeze is een vergunningsaanvraag ingediend voor het bouwen van een erker.

Gevonden voor jou

De gemeente Heeze-Leende heeft op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een erker te bouwen aan de Pastoor van der Voortlaan 3. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 502743.

De vergunning betreft zowel het bouwen volgens het omgevingsplan als een technische bouwactiviteit. Het gaat om een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op gereageerd worden.

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