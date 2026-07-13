Vergunningsaanvraag voor bouwtechnische aanpassing in Heeze

In Heeze is een aanvraag ingediend voor aanpassingen aan een gebouw aan de Geldropseweg.

Gevonden voor jou

De gemeente Heeze-Leende heeft op 8 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een bouwtechnische wijziging aan de binnenkant van een gebouw op Geldropseweg 2, waarvoor eerder al een vergunning was verleend.

De aanvraag, met zaaknummer 502737, betreft een technische bouwactiviteit. De gemeente laat weten dat het hier alleen gaat om een melding van de aanvraag. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel gereageerd worden.