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Vergunning tuinhuis en overkapping verleend in Geldrop
Vandaag om 10:35
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning verleend voor de bouw van een tuinhuis en een overkapping met twee gesloten wanden aan Winnensland 27 in Geldrop.
Op 9 juli 2026 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo het besluit verzonden om de vergunning goed te keuren. Het tuinhuis en de overkapping zullen worden gebouwd op het adres Winnensland 27, met zaaknummer 17713628908.
De overkapping krijgt twee gesloten wanden, wat het ontwerp bijzonder maakt. Het besluit is onderdeel van de gebruikelijke gang van zaken bij bouwaanvragen in de gemeente.
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