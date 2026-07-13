Aanvraag voor nieuwbouw bijgebouwen in Valkenswaard

In Valkenswaard is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van bijgebouwen en het bouwen van een overkapping aan de Zandbergstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 8 juli 2026 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om plannen voor het vervangen van bestaande bijgebouwen en het bouwen van een overkapping op het adres Zandbergstraat 50.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 502782 en valt onder het onderdeel 'Bouwen'. Het gaat hier om een melding van de ontvangst van de aanvraag, zonder dat de plannen momenteel ter inzage liggen.