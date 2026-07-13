Sanitaire unit en keerwanden geplaatst in Zevenbergschen Hoek

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een sanitaire unit en keerwanden aan de Moerdijkseweg 1 in Zevenbergschen Hoek.

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Het project omvat de installatie van een sanitaire unit en keerwanden op het adres Moerdijkseweg 1 in Zevenbergschen Hoek. De vergunning is op 9 juli 2026 door de gemeente verzonden.

Deze nieuwe voorzieningen kunnen direct worden uitgevoerd, ondanks dat er bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden hebben zes weken om schriftelijk bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.