Melding grondgebruik voor bouwterrein in Gemert

In Gemert is een melding gedaan voor het gebruik van grond aan de Drossard de la Courtstraat. Het aannemingsbedrijf Jan Selten B.V. wil hiermee het terrein bouwrijp maken.

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Aannemingsbedrijf Jan Selten B.V. heeft op 7 juli 2026 een melding ingediend bij de gemeente Gemert-Bakel. Het gaat om het toepassen van grond, een proces waarbij grond wordt gebruikt om een gebied op te hogen of geschikt te maken voor bouwactiviteiten.

De melding betreft een terrein aan de Drossard de la Courtstraat in Gemert. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving is dit een kennisgeving waarbij geen bezwaar kan worden ingediend. Het zaaknummer van deze melding is Z-2026-011567.