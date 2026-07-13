Melding opslag grond en baggerspecie in Gemert

In Gemert is een melding ontvangen voor het opslaan en verwerken van grond of baggerspecie aan de Drossard de la Courtstraat. Het gaat om werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het terrein.

Gevonden voor jou

Aannemingsbedrijf Jan Selten B.V. heeft op 7 juli 2026 een melding gedaan bij de gemeente Gemert-Bakel. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en betreft het opslaan, zeven, mechanisch ontwateren of samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare grond of baggerspecie. Dit wordt gedaan om het terrein bouwrijp te maken.

Het verwerken van grond of baggerspecie betekent dat deze materialen worden verzameld en klaargemaakt voor hergebruik, bijvoorbeeld door ze te drogen of te sorteren. Een melding volgens het Bal is uitsluitend een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar.