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Vergunningsaanvraag vlooienmarkt in Vught

Vandaag om 10:38

In Vught is een vergunning aangevraagd voor een vlooienmarkt op Martinilaan 8 op drie data: 18 oktober 2026, 6 december 2026 en 31 januari 2027.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om een vlooienmarkt die gehouden wordt op Martinilaan 8.

De vlooienmarkt staat gepland op drie zondagen: 18 oktober 2026, 6 december 2026 en 31 januari 2027. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z26-308788.

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