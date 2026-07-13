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Vergunningsaanvraag vlooienmarkt in Vught
Vandaag om 10:38
In Vught is een vergunning aangevraagd voor een vlooienmarkt op Martinilaan 8 op drie data: 18 oktober 2026, 6 december 2026 en 31 januari 2027.
De gemeente Vught heeft op 9 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om een vlooienmarkt die gehouden wordt op Martinilaan 8.
De vlooienmarkt staat gepland op drie zondagen: 18 oktober 2026, 6 december 2026 en 31 januari 2027. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z26-308788.
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