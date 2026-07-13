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Glazen windscherm aangevraagd in Waalre
Vandaag om 10:39
Er is een vergunning aangevraagd voor een glazen windscherm aan Dijkbeemd 5 in Waalre.
De gemeente Waalre heeft op 8 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een glazen windscherm. Het project is gepland op het adres Dijkbeemd 5, 5581WR Waalre.
Wanneer de vergunning wordt verleend of afgewezen, zal het college van burgemeester en wethouders hierover een nieuw bericht publiceren.
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