Woninguitbreiding gepland aan Kleibergsestraat in Eethen

In Eethen is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen en uitbreiden van een woning aan de Kleibergsestraat.

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De gemeente Altena heeft een aanvraag ontvangen voor het aanpassen en uitbreiden van een woning aan Kleibergsestraat 38 in Eethen. De aanvraag is ingediend op 3 juli 2026. Het gaat om een omgevingsvergunning, die nodig is om toestemming te krijgen voor bouw- of verbouwprojecten.

De gemeente verwacht uiterlijk 28 augustus 2026 een besluit te nemen over deze aanvraag. Zodra er een beslissing is genomen, wordt dat opnieuw bekendgemaakt. Vanaf dat moment kunnen belangstellenden de documenten inzien en reageren op de vergunning.