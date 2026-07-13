Beslistermijn vergunning bedrijfsruimte Werkendam verlengd

De gemeente Altena heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag verlengd. Het gaat om de uitbreiding van een bedrijfsruimte aan de Beyerinckweg in Werkendam.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de vergunning werd op 20 mei 2026 ingediend. De gemeente heeft de beslistermijn met zes weken verlengd, waardoor er uiterlijk op 26 augustus 2026 een besluit wordt genomen.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw-, sloop- of aanpassingswerkzaamheden. De gemeente maakt deze verlenging bekend, omdat dit mogelijk gevolgen kan hebben voor de omgeving. Documenten over de vergunning zijn op dit moment nog niet beschikbaar.