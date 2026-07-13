Mantelwoning gepland aan Zandwei in Werkendam

De gemeente Altena heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor een mantelwoning in de tuin aan Zandwei in Werkendam.

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De aanvraag gaat om een omgevingsvergunning voor het realiseren van de mantelwoning op het adres Zandwei 10, 4251 EJ in Werkendam. De vergunning is ingediend op 5 juli 2026 en de gemeente verwacht hierover uiterlijk 31 augustus 2026 een besluit te nemen.

Een mantelwoning is een kleine woning die vaak dicht bij een hoofdwoning staat, bedoeld om mantelzorg mogelijk te maken. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente dit en kan de beslissing worden ingezien.