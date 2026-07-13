Vergunning aangevraagd voor woning in bijgebouw Oost West en Middelbeers

Er is een vergunning aangevraagd om een bijgebouw aan de Hoogdijk in Oost West en Middelbeers te veranderen in een woning. De gemeente Oirschot heeft deze aanvraag op 8 juli ontvangen.

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Het gaat om een omgevingsvergunning waarmee toestemming wordt gevraagd om het gebruik van het bijgebouw aan Hoogdijk 5 te wijzigen naar een woning. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 082381901.

De gemeente Oirschot zal naar verwachting binnen acht weken een besluit nemen over deze aanvraag. Als de vergunning wordt verleend, volgt een publicatie waarin meer informatie beschikbaar komt. Op dit moment liggen de documenten niet ter inzage.