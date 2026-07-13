Oirschot stelt nieuwe marktverordening vast
De gemeente Oirschot heeft de Marktverordening 2026 vastgesteld. Deze nieuwe regels gelden voor warenmarkten op de Markt en vervangen de oude verordening uit 2007.
De gemeenteraad heeft op 23 juni 2026 de Marktverordening Oirschot 2026 goedgekeurd. Deze verordening regelt onder andere het toekennen van vergunningen voor vaste standplaatsen, dagplaatsen en standwerkplaatsen op de markt. Ook zijn er bepalingen opgenomen over het schoonhouden van het marktterrein, toezicht en sancties bij overtredingen.
De warenmarkt in Oirschot vindt plaats op dinsdag van acht uur tot twaalf uur ’s middags. De nieuwe regels gaan in op de dag na bekendmaking en vervangen de Marktverordening Oirschot 2007, die daarmee wordt ingetrokken. Besluiten op basis van de oude verordening blijven geldig totdat ze door burgemeester en wethouders worden aangepast.
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