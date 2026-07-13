Ravage na crash bij tankstation: vrouw (23) uit Eindhoven rijdt naar binnen

Een 23-jarige vrouw uit Eindhoven is zondagnacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 binnengereden. Een van de drie inzittenden is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen de auto binnenreed. Ze bleef ongedeerd. Een van de drie inzittenden van de auto raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De 23-jarige bestuurster van de auto is aangemerkt als verdachte. Er is geen indicatie van rijden onder invloed.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Voor het onderzoek is de auto in beslag genomen.

Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij de auto tot stilstand is gekomen in de winkel van het tankstation. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag even voor half twee op de A50 bij het Gelderse Heteren.

De schade aan de auto en het tankstation is enorm. Op beelden is te zien dat de zwarte auto midden in de winkel tot stilstand is gekomen. Voor de ingang van het tankstation ligt een paaltje op de grond en de glazen pui bij de ingang ligt er grotendeels uit. In de winkel liggen stoelen en zakken met briketten op de grond.