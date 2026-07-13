Man (20) wil motor stelen in Breda, maar omstander is hem te slim af

Een 20-jarige man uit Breda slaagde zaterdagnacht dankzij een alerte omstander niet in zijn plan om een motor te stelen in een parkeergarage in zijn woonplaats. De omstander had zijn verkeerde bedoelingen door, bleef de man volgen en schakelde de politie in.

Na de melding van de omstander ging de politie naar de parkeergarage in het centrum van Breda. De verdachte probeerde daar, zonder succes, de motor te stelen. Toen zijn opzet niet lukte, liep de man de parkeergarage uit.

De melder bleef de man op veilige afstand volgen en wees hem aan toen de agenten arriveerden. De 20-jarige man is aangehouden op verdenking van poging tot diefstal. Hij is naar het politiebureau gebracht, waar hij nog vastzit en wordt verhoord.