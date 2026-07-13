Dakkapel in voordakvlak toegestaan in Rijen

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning in Rijen.

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De vergunning is verleend voor een dakkapel in het voordakvlak van het huis aan Leibeemd 184 in Rijen. Het besluit is verzonden op 9 juli 2026.

Met de toestemming kunnen de bewoners hun woning aan de voorkant uitbreiden met meer ruimte en licht. Gemeente Gilze en Rijen heeft de aanvraag beoordeeld en goedgekeurd.