Propaantank van 2700 liter bij bedrijf in Hulten goedgekeurd

Bij J.W.J. van Praat in Hulten is toestemming gegeven voor een bovengrondse propaantank van 2.700 liter. De tank wordt maximaal vijf keer per jaar gevuld.

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Het bedrijf J.W.J. van Praat, gevestigd aan de Broekdijk 32 in Hulten, mag een bovengrondse propaantank van 2.700 liter plaatsen. Dit is vastgesteld na een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

De tank is bedoeld voor de opslag van propaan of propeen en zal maximaal vijf keer per jaar worden gevuld. De melding werd ingediend op 21 mei 2026 en is op 9 juli 2026 afgehandeld. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.