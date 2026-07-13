Vergunning verleend voor woninguitbreiding in Gilze

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van een woning aan de Aalstraat en het vervangen van kozijnen.

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Het besluit is op 9 juli 2026 verzonden. De plannen betreffen een uitbreiding aan de achterzijde van een huis aan de Aalstraat 11 in Gilze. Ook worden de bestaande kozijnen vervangen.

Een deel van de werkzaamheden is vergunningvrij, maar voor het overige is de omgevingsvergunning nu verleend door het gemeentebestuur.