Renovatie en verduurzaming gevels aangevraagd in Rijen

Voor een pand aan de Hoofdstraat in Rijen is een vergunning aangevraagd om de voor- en zijgevel te renoveren en te verduurzamen.

Gevonden voor jou

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben op 8 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van de voor- en zijgevel van een pand aan de Hoofdstraat 132. Het gaat om werkzaamheden die de gevels zowel vernieuwen als energiezuiniger maken.

De aanvraag wordt nu beoordeeld. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit gepubliceerd. Op dat moment is het mogelijk om te reageren op het besluit.