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Container geplaatst in Dongen, geen vergunning nodig
Vandaag om 11:09
Op Anjerstraat 1 in Dongen wordt van 8 tot 16 juli een container geplaatst.
De gemeente Dongen heeft op 8 juli een melding ontvangen over het tijdelijk plaatsen van een container op Anjerstraat 1. Dit betreft een periode van acht dagen, van 8 tot en met 16 juli 2026. Het gaat om een vergunningsvrije activiteit, waardoor er geen bezwaar gemaakt kan worden.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001113. Omdat er geen vergunning nodig is, hoeven er geen aanvullende procedures te worden gevolgd.
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