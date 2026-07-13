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Buurtstraatfeest in Dongen op 26 september is vergunningsvrij
Vandaag om 11:09
Op 29 juni is een melding ontvangen voor een buurtstraatfeest in Dongen op 26 september. Het evenement Achter de Bergen is vergunningsvrij.
Het buurtstraatfeest vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 op de locatie Achter de Bergen 18 in Dongen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001060.
Omdat voor dit evenement geen vergunning nodig is, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. Het gaat om een informeel straatfeest dat niet onder vergunningsplichtige activiteiten valt.
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