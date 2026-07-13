Vergunningsaanvraag voor steiger en bouwlift in Dongen

In Dongen is een vergunningsaanvraag gedaan voor het plaatsen van een steiger, bouwlift en hekwerk aan de Reggestraat. De werkzaamheden staan gepland van 17 augustus tot en met 23 oktober 2026.

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De gemeente Dongen heeft op 9 juli een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een steiger, bouwlift en hekwerk bij een pand aan de Reggestraat. Het gaat om een tijdelijke inrichting van de locatie voor de periode van 17 augustus tot en met 23 oktober 2026.

Naast het plaatsen van de steiger en bouwlift omvat de aanvraag ook toestemming voor het opslaan van roerende zaken. De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt doorgaans binnen acht weken een besluit. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met zes weken of worden opgeschort indien aanvullende informatie nodig is.