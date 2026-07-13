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Vergunningsaanvraag EVZ Wildertse Arm in Dongen ontvangen
Vandaag om 11:09
De gemeente Dongen heeft op 8 juli een vergunningsaanvraag ontvangen voor werkzaamheden aan de EVZ Wildertse Arm.
Op 8 juli 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden aan de EVZ Wildertse Arm, een ecologische verbindingszone. De aanvraag wordt behandeld volgens de standaardprocedure.
De gemeente heeft acht weken om een besluit te nemen over de aanvraag. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn van de aanvrager.
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