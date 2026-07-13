Beslissing omgevingsvergunning Rembrandtpark Waalwijk uitgesteld

De gemeente Waalwijk heeft de beslissing op een vergunningaanvraag voor een bijgebouw bij Rembrandtpark 63 met zes weken verlengd.

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Op 18 mei 2026 heeft de gemeente Waalwijk een aanvraag ontvangen voor een houten bijgebouw met overkapping en berging. Het gaat om een bouwactiviteit en een verzoek om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. Het perceel ligt aan Rembrandtpark 63 en is kadastraal bekend onder verschillende nummers.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de termijn voor het nemen van een besluit met zes weken te verlengen. Dit is op 9 juli 2026 officieel bekendgemaakt.