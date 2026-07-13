Verbouwing en verduurzaming woning in Sprang-Capelle goedgekeurd

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de verbouwing en verduurzaming van een woning aan de Hoofdstraat 38 in Sprang-Capelle.

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De vergunning werd op 9 juli 2026 toegekend en maakt het mogelijk om de woning te verbouwen, vergroten, renoveren en energiezuiniger te maken. Het gaat om een bouwtechnische activiteit op het adres Hoofdstraat 38, dat kadastraal bekend is onder gemeente Capelle, sectie N, nummer 376.

Met dit besluit wil het college van Waalwijk bijdragen aan het verbeteren van de woonkwaliteit en duurzaamheid van de woning. De officiële bekendmaking van de vergunning vond eveneens plaats op 9 juli 2026.