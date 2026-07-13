Graven in de bodem bij Industrieweg in Waalwijk

Op de Industrieweg in Waalwijk is een melding gedaan voor het graven in de bodem. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond met een kwaliteit boven de interventiewaarde.

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Op 9 juli 2026 is een melding afgehandeld voor werkzaamheden aan de bodem bij Industrieweg 54 in Waalwijk. Daarbij wordt meer dan 25 kubieke meter grond verplaatst, waarvan de kwaliteit boven de interventiewaarde ligt. Dat betekent dat de kwaliteit van deze grond extra aandacht vraagt vanwege mogelijke risico's voor de bodem en het milieu.

De melding is geregistreerd onder het zaaknummer Z2026-00016965. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding, en de details liggen niet ter inzage.