Termijnverlenging voor bouwplannen aan Heistraat in Sprang-Capelle

De gemeente heeft de beslissing op een vergunningaanvraag voor een opbouw aan de Heistraat 153 in Sprang-Capelle met zes weken verlengd.

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Op 6 mei 2026 is een aanvraag binnengekomen voor een vergunning om een opbouw boven een garage te bouwen. Het gaat om een perceel aan de Heistraat 153, kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie E, nummer 2318. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-017897.

De gemeente heeft op 8 juli 2026 bekendgemaakt dat de beslissing op deze aanvraag met zes weken wordt uitgesteld. De aanvraag valt onder de regels voor bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.