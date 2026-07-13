Nieuwe en gewijzigde adressen vastgesteld in Waalwijk

Het College van Waalwijk heeft nieuwe adressen vastgesteld en oude ingetrokken voor de locatie Eerste Zeine 122 t/m 126c.

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Op 8 juli 2026 heeft het College van Waalwijk een besluit genomen om adressen aan te passen en vast te stellen op de locatie Eerste Zeine 122 t/m 126c. Het gaat om nummeraanduidingen zoals 122e, 122g, 124a en 126c, die zijn gewijzigd of ingetrokken.

Enkele adressen zijn nu anders aangeduid. Zo is nummer 122e veranderd naar 122l, 122-d02 naar 122h, 124g naar 124j en 126c naar 126e. Het besluit is op dezelfde dag bekendgemaakt.

De stukken zijn in te zien na het maken van een afspraak bij de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving van de gemeente Waalwijk.