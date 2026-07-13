Bodemsanering van meer dan 25 m3 in Waalwijk afgerond

In Waalwijk is een bodemsanering afgerond waarbij meer dan 25 kubieke meter vervuilde grond is verwijderd. De kwaliteit van de bodem was boven de interventiewaarde.

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Op 9 juli 2026 is een bodemsanering in Waalwijk afgehandeld. Hierbij is grond met een vervuilingsniveau boven de interventiewaarde van de bodemkwaliteit verwijderd. In totaal ging het om meer dan 25 kubieke meter vervuilde grond.

De melding is geregistreerd onder het zaaknummer Z2026-00016964 en het DSO-nummer 2026061801679. Het saneringsgebied is aangeduid met de code NB086704499.

Er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend tegen deze melding. De procedure is hiermee volledig afgerond.