33 bomen gekapt voor verlenging Pompweg in Waalwijk

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het kappen van 33 bomen nabij de Pompweg en Sluisweg. Dit is nodig voor het project “Verlenging Pompweg”.

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Op 8 juli 2026 heeft het college van Waalwijk besloten om 33 bomen te laten kappen in het kader van de verlenging van de Pompweg. De bomen staan op verschillende locaties nabij de Sluisweg en Pompweg. Het project is bedoeld om de infrastructuur in het gebied te verbeteren.

De vergunning geldt voor het vellen van houtopstanden op kadastrale percelen in Waalwijk, waaronder sectie A, nummers 1506, 1507, 1731, 1733 en 1776. Het besluit is op dezelfde dag bekendgemaakt. Deze stap maakt deel uit van de voorbereidende werkzaamheden voor het project.