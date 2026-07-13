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Straatfeest Koningsdijk in Oosterhout krijgt vergunning
Vandaag om 11:13
Op zaterdag 26 september 2026 is er een straatfeest op de Koningsdijk in Oosterhout. De gemeente heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.
Het straatfeest vindt plaats op de Koningsdijk, ter hoogte van huisnummer 52, in Oosterhout. De aanvraag voor de vergunning werd op 18 juni 2026 ingediend en is inmiddels goedgekeurd.
De vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het evenement wordt georganiseerd door bewoners van de Koningsdijk.
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