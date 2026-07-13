Beslistermijn vergunning voor uitweg Beek en Donk verlengd

De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag in Beek en Donk met zes weken verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het maken van een uitweg aan de Pater Becanusstraat.

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De verlenging betreft een aanvraag voor een omgevingsvergunning, ingediend op 9 juni 2026. De aanvraag is gekoppeld aan het zaaknummer ZOL-2026-000515 en heeft DSO verzoeknummer 2026060900097. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de behandelingstijd met zes weken te verlengen.

De aanvraag heeft betrekking op het maken van een uitweg, wat inhoudt dat een toegang tot een weg wordt aangelegd, gewijzigd of in gebruik genomen. De locatie is Pater Becanusstraat 75 in Beek en Donk.