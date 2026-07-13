Aanvraag voor natuurvijver en ontgronding in Lieshout

In Lieshout is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een natuurvijver en ontgrondingswerkzaamheden op Molenheide 12c.

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Op 6 juli 2026 heeft de gemeente Laarbeek een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om werkzaamheden op het adres Molenheide 12c in Lieshout. De aanvraag betreft het aanleggen van een natuurvijver en het uitvoeren van ontgrondingsactiviteiten. Dit houdt in dat grond wordt afgegraven, bijvoorbeeld voor waterbeheer of natuurontwikkeling.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure onder de Omgevingswet. Het bijbehorende zaaknummer is ZOL-2026-000613. Zodra er een besluit is genomen, zal dit bekend worden gemaakt door de gemeente.