Vergunning voor vlaggenmast bij Keukenbeemd in Beek en Donk

De gemeente Laarbeek heeft een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een vlaggenmast aan de Keukenbeemd 4 in Beek en Donk. Het besluit is genomen op 9 juli 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft besloten om de aanvraag van 2 maart 2026 goed te keuren. Hiermee wordt het plaatsen van een vlaggenmast op het adres Keukenbeemd 4 officieel toegestaan.

Het besluit, met zaaknummer ZOL-2026-000207, is op 9 juli verzonden en gaat direct daarna in werking. De vergunning valt onder de categorie omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het te maken heeft met bouwactiviteiten die passen binnen de regels van het bestemmingsplan.