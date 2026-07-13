Warmtepompaanvraag op Pater Eustachiuslaan in Aarle-Rixtel

Op Pater Eustachiuslaan 17 in Aarle-Rixtel is een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een warmtepomp met verdamperunits. Deze aanvraag is op 3 juli 2026 ingediend bij de gemeente Laarbeek.

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De gemeente Laarbeek heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor een bouwactiviteit op Pater Eustachiuslaan 17 in Aarle-Rixtel. Het gaat om het plaatsen van een warmtepomp inclusief verdamperunits. Deze aanvraag is onderdeel van het omgevingsplan, en de indieningsdatum was 3 juli 2026.

De aanvraag heeft het zaaknummer ZOL-2026-000606 en het verzoeknummer DSO-2026070300590. Na een besluit over de vergunning volgt een procedure waarin bezwaren kunnen worden ingediend. Voor vragen over deze aanvraag kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.