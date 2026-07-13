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Beslistermijn boomkap verlengd in Aarle-Rixtel
Vandaag om 11:15
De gemeente Laarbeek heeft de beslistermijn voor het kappen van bomen aan de Helmondseweg 41 in Aarle-Rixtel met zes weken verlengd.
Het gaat om een aanvraag die op 10 juni 2026 is ingediend. De bomen moeten worden gekapt voor de bouw van een eerder vergund nieuwbouwproject.
Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek. De procedure heeft zaaknummer ZOL-2026-000526 en staat geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026061001843.
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