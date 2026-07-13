Nieuwe subsidieregeling politieke partijen Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor decentrale politieke partijen. Deze regeling, die op 1 juli 2026 is ingegaan, biedt financiële steun aan lokale partijen om de democratie en transparantie te bevorderen.

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Decentrale politieke partijen in Woensdrecht kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten zoals politieke scholing, informatievoorziening en het betrekken van jongeren bij politiek. Ook uitgaven voor verkiezingscampagnes en het onderhouden van internationale contacten komen in aanmerking.

De subsidie wordt berekend op basis van het aantal zetels dat een partij heeft behaald bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Voor elk zetel ontvangt een partij 488 euro per jaar. De regeling geldt tot 30 juni 2027 en aanvragen moeten vóór 1 oktober 2026 worden ingediend.