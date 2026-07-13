Ontheffing sluitingstijd aangevraagd voor clubavond in Breda

De burgemeester van Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de sluitingstijd voor een clubavond aan de Keizerstraat 101.

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Het gaat om een aanvraag die op 29 juni 2026 is ingediend. De locatie betreft Keizerstraat 101, in het centrum van Breda. De aanvraag heeft als doel om een clubavond buiten de reguliere sluitingstijd mogelijk te maken.

De burgemeester zal de aanvraag beoordelen. Het kenmerk van deze aanvraag is Z2026-004836. Afgegeven vergunningen kunnen digitaal worden opgevraagd via de gemeente Breda.