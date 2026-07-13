Stopverbod Laan van Mecklenburg in Breda aangepast

Het verkeersbesluit voor de Laan van Mecklenburg in Breda is gedeeltelijk aangepast. De tijden voor het stopverbod bij de Dirk van Veenschool zijn in de middag gewijzigd. Het verbod geldt nu van half drie tot drie uur in plaats van twee tot half drie.

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De gemeente Breda heeft het verkeersbesluit voor de Laan van Mecklenburg aangepast omdat de oorspronkelijke tijden op de onderborden niet correct waren. Het stopverbod is bedoeld om de verkeersveiligheid bij de Dirk van Veenschool te verbeteren tijdens haal- en brengmomenten.

Het besluit treedt op dinsdag 14 juli 2026 in werking, een dag na de officiële bekendmaking. De politie Zeeland-West-Brabant is betrokken geweest bij de besluitvorming. De wijziging heeft volgens de gemeente geen nadelige gevolgen voor betrokkenen en zorgt niet voor verwarring in de verkeerssituatie.