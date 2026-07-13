Aanvraag tijdelijke standplaats Chasséveld Breda

Er is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke standplaats op de hoek van het Chasséveld en de Rijngraafstraat in Breda. Het gaat om een evenement op zaterdag 17 september 2026 tussen half vijf en half zeven 's avonds.

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De aanvraag betreft een standplaatsvergunning volgens de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend, omdat er eerst een beslissing moet worden genomen.

Bij de locatie, op de hoek van het Chasséveld en de Rijngraafstraat, is de standplaats bedoeld voor een tijdelijk gebruik van twee uur. De plannen zijn niet openbaar en liggen niet ter inzage.