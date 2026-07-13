Gemeentewerf Veldhoven maakt plaats voor nieuwe woningen

De gemeentewerf in Veldhoven is verkocht en maakt plaats voor 450 nieuwe woningen.

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De gemeentewerf op bedrijventerrein De Run is verkocht aan projectontwikkelaar Land ‘s-Heeren. Op deze locatie komt een nieuw woonproject genaamd The Yard. Hier worden ongeveer 450 woningen gebouwd, waarvan het grootste deel betaalbaar zal zijn. De prijzen van deze woningen liggen maximaal op 420.000 euro.

De bouw kan pas starten nadat de gemeentewerf is verhuisd. De gemeente Veldhoven heeft als doel om deze verhuizing uiterlijk in 2029 af te ronden. Tot die tijd blijft de werf in gebruik op de huidige locatie.

Meer betaalbare woningen

Met het project The Yard wil de gemeente inspelen op de vraag naar betaalbare woningen. Het initiatief moet zorgen voor meer passende woonruimte voor de inwoners van Veldhoven. De verkoop van de grond en de toekomstige bouw zijn belangrijke stappen in de ontwikkeling van het gebied.

Het bedrijventerrein De Run krijgt door deze plannen een nieuwe invulling. De komst van The Yard markeert een verandering van bedrijvigheid naar woonfunctie op deze locatie.