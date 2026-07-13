Brede School Zilverackers krijgt schonere stroom

Brede School Zilverackers krijgt deze zomer een nieuwe stroomvoorziening met accu's. De werkzaamheden starten zaterdag 18 juli en duren tot zaterdag 25 juli.

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De Brede School Zilverackers in Veldhoven krijgt een schonere en stillere stroomvoorziening. De huidige noodvoorziening wordt vervangen door een systeem met accu's. Hiermee wil de gemeente zorgen voor minder overlast door geluid en uitstoot.

De werkzaamheden vinden plaats tijdens de zomervakantie van de basisscholen. Zo ondervinden leerlingen geen hinder van de vervanging. Kinderopvang Nummereen, die ook in het gebouw zit, blijft wel gewoon open.

De nieuwe stroomvoorziening moet tijdelijk dienstdoen totdat er een permanente oplossing is. De vervanging duurt een week, van zaterdag 18 juli tot en met zaterdag 25 juli.