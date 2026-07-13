LandArt Duizel: Kunstenaars maken unieke wandelroute

Van 29 augustus tot 20 september is in Duizel de LandArt wandelroute te zien. Twintig kunstenaars tonen speciaal gemaakte werken die bezoekers anders naar de omgeving laten kijken.

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Eind augustus gaat de bijzondere LandArt Duizel wandelroute van start. Twintig kunstenaars, variërend van lokaal talent tot internationale namen, hebben speciaal voor deze route kunstwerken gemaakt die een nieuwe kijk op de omgeving bieden. De route is te bewandelen vanaf 29 augustus tot en met 20 september.

De werken variëren van blijvende sculpturen tot installaties die inspelen op de natuur. Zo maakt Will Beckers, bekend van projecten in nationale parken, een werk met de titel Inside Nature. Lokaal talent Veronique Schoots gebruikt pigmenten uit de Kleine Beerze voor haar kunst. Andere kunstenaars, zoals Dorine van der Ploeg en Jingge Qu, tonen grote sculpturen en reflecterende installaties die zorgen voor verwondering.

Nieuwe verhalen en natuur

Behalve beelden en installaties zijn er ook werken die verhalen vertellen. Mattanja Coehoorn en Hans Vos schrijven een nieuw Duysels Verhaal, en de ‘reisgenoten’ van Yvonne Halfens nemen bezoekers figuurlijk mee op avontuur door het landschap. Kunstenaars als Sigrid Bannenberg en Dionne Willemse benadrukken het belang van de natuur, terwijl Timon Prosper met zijn werk zoekt naar verbinding en samenzijn.

Bijzonder is ook het werk van Thea van Vliet, die rauwe klei gebruikt en het blootstelt aan de elementen. Teo Baehler creëert ruimtes voor een verstilde ontmoeting tussen lichaam, landschap en tijd. Het werk van Marja van Riel prikkelt de zintuigen op een unieke manier.

Praktische informatie

De wandelroute is vanaf half augustus te plannen met een speciale gids. Deze gids, inclusief plattegrond en informatie over de kunstwerken, is online beschikbaar en fysiek te verkrijgen bij Visit Eersel op de Markt in Eersel. Bij het startpunt van de route, Donk 4 in Duizel, zal ook een flyer-bus staan met papieren gidsen.

De LandArt Duizel route biedt een unieke kans om kunst en natuur samen te ervaren in de regio. De wandeling belooft een inspirerende reis door het gebied met onverwachte ontdekkingen en verhalen.