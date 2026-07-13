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Halve Marathon Cranendonck krijgt vergunning
Vandaag om 11:22
De gemeente Cranendonck heeft een vergunning verleend voor de Halve Marathon Cranendonck 2026. Het evenement vindt plaats op De Branten 15 in Soerendonk.
Het besluit om de vergunning te verlenen is op 9 juli 2026 genomen door de gemeente Cranendonck. Het dossiernummer van deze aanvraag is 0000488508.
De Halve Marathon Cranendonck zal plaatsvinden op locatie De Branten 15, in Soerendonk. Het evenement is hiermee officieel goedgekeurd door de gemeente.
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