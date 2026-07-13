Rectificatie aangevraagd voor horecabedrijf in Eindhoven

Familie van den Waardenburg VOF heeft een rectificatie aangevraagd voor hun horecabedrijf aan het Wilhelminaplein in Eindhoven. De aanvraag om een exploitatievergunning is op 10 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een rectificatie van de exploitatievergunning voor het horecabedrijf aan Wilhelminaplein 13 in Eindhoven. Deze vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De aanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en kan niet worden ingezien. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.