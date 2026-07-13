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Verlenging vergunning voor woninguitbreiding in Eindhoven

Vandaag om 11:23

De termijn voor een omgevingsvergunning aan de Argonautenlaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een uitbreiding van een woning op nummer 24. Er is sprake van meerdere bouwactiviteiten, maar bezwaar maken is nog niet mogelijk.

Gevonden voor jou

De aanvraag heeft betrekking op het realiseren en uitbreiden van een woning aan de Argonautenlaan 24 in Eindhoven. Het zaaknummer van deze vergunning is EHV-ZP2026-004519.

Er wordt een uitweg aangelegd en bouwactiviteiten uitgevoerd. Deze bouwactiviteiten zijn zowel technisch als ruimtelijk van aard. De verlenging van de omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Tegen deze verlenging kan op dit moment geen bezwaar worden gemaakt.

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