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Vergunningsaanvraag: kappen van twee bomen in Eindhoven

Vandaag om 11:23

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het kappen van twee bomen aan de Koudenhovenseweg Noord in Eindhoven. De aanvraag werd op 9 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het verwijderen van twee bomen op het adres Koudenhovenseweg Noord 70, in postcodegebied 5631AX Eindhoven. Het gaat om een kennisgeving van de ingediende vergunningsaanvraag.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006465. Op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken, en de stukken liggen niet ter inzage.

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