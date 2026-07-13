Termijn omgevingsvergunning verlengd voor adres in Eindhoven

De termijn van een omgevingsvergunning voor een dakopbouw en aanbouw aan de Schaduwmaskerstraat 63 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een bouwtechnische activiteit.

Gevonden voor jou

De verlenging betreft een bouwtechnische aanvraag met zaaknummer EHV-ZP2026-004020. De vergunning is bedoeld voor het plaatsen van een dakopbouw en een aanbouw aan het pand op het adres Schaduwmaskerstraat 63, 5651HM Eindhoven.

Deze verlenging is uitsluitend een kennisgeving. Het document ligt niet ter inzage en er is op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar.