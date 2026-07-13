Grond of baggerspecie toegepast in Hoeven

Op 9 juli is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie in Gors, Hoeven. Het gaat om een activiteit die invloed heeft op de bodem en het milieu.

Gevonden voor jou

De melding is ingediend onder zaaknummer Z2026-00018322 en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Bij het toepassen van grond of baggerspecie wordt grond of baggerslib gebruikt of neergelegd, bijvoorbeeld om een gebied op te hogen of iets aan te leggen.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen tegen de afgehandelde melding. De melding ligt ook niet ter inzage. Meer informatie is beschikbaar via het gekoppelde zaaknummer.